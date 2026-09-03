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تیم دلسوختگان اهلبیت قم فردا جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در هفته سوم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در خانه به مصاف پردیس شهید شیری قزوین میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هفته سوم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با دیدار دلسوختگان اهلبیت قم و پردیس شهید شیری قزوین پیگیری میشود.
این بازی از ساعت ۱۷ فردا در سالن ۲هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.
دلسوختگان اهلبیت قم از دو بازی گذشته خود یک شکست و یک تساوی کسب کرده و با یک امتیاز در رده یازدهم جدول ۱۴ تیمی قرار دارد.