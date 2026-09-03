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عارفه دهقانی، شاعر جوان کشورمان، با تأکید بر لزوم نوآوری در شعر آیینی و دینی گفت: شعر دینی امروز باید فراتر از کلیشهها، با زبان ساده و در عین حال ادبی، دغدغههای نسل جوان را بازتاب دهد.
عارفه دهقانی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: هنر یک شاعر آیینی این است که مفاهیم بلند اخلاقی و سیره اهلبیت (ع) را به گونهای در شعر بپنجاند که برای مخاطب نوجوان و جوان امروز ملموس و قابلدرک باشد.»
این شاعر آیینی درباره تفاوت شعر امروز با گذشته و نحوه ارتباط آن با مخاطب جوان گفت: «تلاش من این است که مصادیق خلق محمدی و سبک زندگی اسلامی را در قالب اشعارم برای نسل نو تبیین کنم.
وی افزود: وقتی مفاهیم دینی با دغدغههای واقعی جوانان پیوند بخورد، تأثیرگذاری آن دوچندان میشود. سعی میکنم در اشعاری که برای نوجوانان میسرایم، تصویر روشنی از این آموزهها ارائه دهم تا برایشان جذابیت داشته باشد.»
عارفه دهقانی در پایان خطاب به جوانانی که قریحه شاعری دارند و میخواهند در مسیر ادبیات آیینی گام بردارند، چنین توصیه کرد:
۱. نقدپذیری و جلسات نقد: حضور فعال در جلسات نقد و بررسی شعر برای شناخت ایرادات و ارتقای کیفیت کار بسیار حیاتی است.
۲. مطالعه مستمر: شاعران جوان باید با مطالعه دقیق آثار پیشکسوتان و شاعران موفق، دایره واژگان خود را گسترش دهند و حتی اشعار فاخر را حفظ کنند تا به غنای زبانی برسند.
۳. توسل و اخلاص: در بحث شعر آیینی، علاوه بر مهارت فنی، توسل و نیت خالصانه برای تبیین حقایق دینی، از ارکان اصلی موفقیت یک شاعر به شمار میرود.