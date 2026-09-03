به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید حسن حسینی شب گذشته در دیدار با مصدومان حادثه وکیل آباد مشهد گفت:تلاش مجموعه مدیریت شهرستان بر این است که ضمن پیگیری روند درمان این عزیزان، امنیت ترافیکی و شرایط ایمن برای افرادی که در ساعات شب در خیابان‌ها حضور دارند و در مسیر خدمت و دفاع از مردم و پشتیبانی از سربازان کشور در عرصه های نبرد و دیپلماسی قرار گرفته‌اند، تأمین شود.

فرماندار مشهد، با اشاره به ارتحال شهادت گونه این عزیزان برای آنان علو درجات و رحمت واسعه الهی مسئلت کرد و افزود : پیگیری های قانونی برای قرار گرفتن آنان در زمره شهدا با جدیت از مجاری قانونی انجام خواهد شد.

حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیدگان، خاطرنشان کرد: حفظ امنیت مردم و صیانت از جان شهروندان، اولویت اصلی مجموعه مدیریتی شهرستان است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و از خود عزیزان هم درخواست می‌شود پیشنهادات و رهنمودهای سازنده خود را در جهت صیانت هرچه بهتر از این اجتماعات، منعکس کنند.