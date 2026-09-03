پخش زنده
امروز: -
به همت نیکوکاران، هزار بسته نوشت افزار و لوازم مدرسه به دانش آموزان نیازمند در شهرستان بستک اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده نیکوکاران اهدا کننده بستههای نوشت افزار گفت: هر بسته نوشت افزار و لوازم مدرسه به ارزش چهار میلیون تومان است.
امیر سعیدی افزود: این بستهها در منطقه جناح و فرامرزان شهرستان بستک به دانش آموزان اهدا شد.
بیشتر بخوانید: توزیع ۱۵۰ بسته نوشت افزار و کفش در حاجی آباد
وی گفت: این پنجمین مرحله توزیع بستههای نوشت افزار به همت نیکوکاران بود و در چهار مرحله قبلی نیز چهار هزار بسته نوشت افزار توزیع شد.