

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیررضا صحرایی نماینده کشورمان در رقابت‌های کشتی سیرم بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان در سومین و آخرین مبارزه خود پیش از دیدار پایانی، مقابل نماینده چین نتیجه را واگذار کرد به نشان برنز این رقابت‌ها رسید.

امیررضا صحرایی موفق شد یکی از نشان های ارزشمند ایران در رشته کشتی سیرم را کسب کرد.

ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر از نهم تا پانزدهم شهریور ماه در قرقیزستان برگزار می شود.