رئیس فرهنگسرای خاوران، گفت: فعالیت‌های جدی کانون ادبی فرهنگسرای خاوران، احیا می‌شود.

سید سجاد موسوی، رئیس فرهنگسرای خاوران، در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: «کانون ادبی فرهنگسرای خاوران با پیشینه‌ای بیش از ۳۰ سال، همواره یکی از قطب‌های ادبی پایتخت بوده است.

موسوی گفت: «یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ما در این دوره، شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان شعری کشور است. دبیر علمی کانون ادبی فرهنگسرای خاوران، استاد علی داوودی، از شاعران پیشکسوت و برجسته کشور هستند که هدایت این جریان را بر عهده دارند.»

وی درباره رویکرد محتوایی کانون ادبی فرهنگسرای خاوران گفت: «علاوه بر پرداختن به موضوعات متنوع فرهنگی و ادبی، تلاش داریم که در این کانون به مسائل جدی و دغدغه‌های کلان کشور نیز در قالب شعر پرداخته شود تا این کانون ادبی نقش مؤثری در بازتاب جریان‌های فکری جامعه داشته باشد.»

رئیس فرهنگسرای خاوران در پایان درباره خروجی این کانون ادبی افزود: «اشعار سروده شده اعضای کانون ادبی، ابتدا به صورت تدوین‌شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهند شد. همچنین برنامه‌ریزی شده است که منتخبی از آثار فاخر این کانون ادبی به صورت فصلی گردآوری و در قالب مجموعه‌ای مکتوب منتشر شود تا در دسترس علاقه‌مندان به ادبیات قرار گیرد.»