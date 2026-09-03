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باغداران ملایری این روزها مشغول هرس سبز در باغ های انگور خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، هرس درخت انگور یکی از مهمترین کار برای مراقبت از درخت است که موجب بهبود کیفیت محصول، افزایش باردهی و در نتیجه افزایش ثمردهی باغها میشود.
هرس کردن درخت دو مرتبه در طول سال انجام می شود ، یکبار در اواخر فصل زمستان که «هرس سیاه یا هرس زمستانی» است ، هرس دوم هم در انتهای فصل تابستان که به آن «هرس سبز یا هرس تابستانی » هم گفته می شود.
شهرستان ملایر دارای ۱۳ هزار هکتار باغ انگور است که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تُن انگور از این میزان سطح زیرکشت برداشت میشود.
بیشتر بدانیم :
عمل «هرس » یعنی بریدن و یا قطع کردن شاخ و برگ خشک شده و کاذب، که این عمل به رشد مطلوب درختان کمک میکند در واقع برخی شاخهها قدرت رشد شاخههای زایشی را کمتر میکنند و این در کاهش محصول تاثیر منفی خواهد داشت به همین منظور باغداران اقدام به هرس میکنند که البته هرس درخت انگور، در چند مرحله است.