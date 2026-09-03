به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، هرس درخت انگور یکی از مهم‌ترین کار برای مراقبت از درخت است که موجب بهبود کیفیت محصول، افزایش باردهی و در نتیجه افزایش ثمردهی باغ‌ها می‌شود.

هرس کردن درخت دو مرتبه در طول سال انجام می شود ، یکبار در اواخر فصل زمستان که «هرس سیاه یا هرس زمستانی» است ، هرس دوم هم در انتهای فصل تابستان که به آن «هرس سبز یا هرس تابستانی » هم گفته می شود.

شهرستان ملایر دارای ۱۳ هزار هکتار باغ انگور است که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تُن انگور از این میزان سطح زیرکشت برداشت می‌شود.

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عمل «هرس » یعنی بریدن و یا قطع کردن شاخ و برگ خشک شده و کاذب، که این عمل به رشد مطلوب درختان کمک می‌کند در واقع برخی شاخه‌ها قدرت رشد شاخه‌های زایشی را کمتر می‌کنند و این در کاهش محصول تاثیر منفی خواهد داشت به همین منظور باغداران اقدام به هرس می‌کنند که البته هرس درخت انگور، در چند مرحله است.