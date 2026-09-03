عضو شورای عالی سیاسی یمن از رزمایش نیرو‌های مسلح یمن در دریای سرخ برای مقابله با تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی و آمریکا خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدعلی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن با اعلام این خبر در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این کشور در دریای سرخ در حال انجام رزمایش‌های جدیدی برای مقابله با تجاوز سعودی-آمریکایی است تا برای مرحله آینده مقابله با اسرائیل و آمریکا آماده شود.

وی افزود: از دیگر اهداف این رزمایش علاوه بر آماده سازی برای مقابله با اسرائیل و آمریکا، شکستن محاصره مردم یمن است.

یمن در پاسخ به محاصره فرودگاه صنعاء از سوی عربستان و در چارچوب اصل محاصره در برابر محاصره، اواخر تیرماه محاصره دریایی علیه ریاض را اعلام کرد.

به دنبال این اقدام برخی کشور‌های عربی همسو با سیاست عربستان و آمریکا بیانیه‌هایی را در انتقاد از واکنش صنعا منتشر کردند.