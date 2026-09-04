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مدیر پالایشگاه تهران با بیان اینکه این پالایشگاه روزانه ۷ میلیون لیتر بنزین تولید میکند، گفت: این میزان معادل حدود ۳۰ درصد مصرف بنزین پایتخت است.
عباس محسنی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، از ادامه تولید روزانه ۷ میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه خبر داد و گفت: با راهاندازی واحد CCR، ظرفیت تولید بنزین کشور حدود ۱.۵ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: یکی از طرحهای مهم پالایشگاه تهران، واحد CCR است که با راهاندازی آن حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده میشود.
مدیرعامل پالایشگاه تهران بیان کرد: تلاش مجموعه بر این است که این طرح در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
محسنی با اشاره به افزایش صف در برخی جایگاههای سوخت، تأکید کرد: با توجه به تداوم تولید و شرایط پایدار تأمین، شهروندان نگرانی از بابت تأمین بنزین نداشته باشند.