عباس محسنی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، از ادامه تولید روزانه ۷ میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه خبر داد و گفت: با راه‌اندازی واحد CCR، ظرفیت تولید بنزین کشور حدود ۱.۵ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: یکی از طرح‌های مهم پالایشگاه تهران، واحد CCR است که با راه‌اندازی آن حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده می‌شود.

مدیرعامل پالایشگاه تهران بیان کرد: تلاش مجموعه بر این است که این طرح در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

محسنی با اشاره به افزایش صف در برخی جایگاه‌های سوخت، تأکید کرد: با توجه به تداوم تولید و شرایط پایدار تأمین، شهروندان نگرانی از بابت تأمین بنزین نداشته باشند.