به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، میرتبار فرماندار بابل با اشاره به سابقه طولانی فعالیت بیمارستان یحیی‌نژاد گفت: این بیمارستان با وجود نزدیک به یک قرن سابقه فعالیت، با مشکل سند مواجه و فاقد سند رسمی بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و دستور ویژه استاندار مازندران برای صدور سند، روند حل این مشکل در دستور کار قرار گرفت.

فرماندار بابل گفت: حل مشکلات حقوقی و ثبتی مراکز درمانی، زمینه را برای توسعه و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی فراهم می‌کند.

میرتبار افزود: صدور سند بیمارستان یحیی‌نژاد نشان‌دهنده نگاه ویژه استاندار مازندران به مسائل و نیاز‌های حوزه بهداشت و درمان شهرستان بابل است.