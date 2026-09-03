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فرماندار بابل از صدور دستور ویژه استاندار مازندران برای حل مشکل سند بیمارستان یحیینژاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، میرتبار فرماندار بابل با اشاره به سابقه طولانی فعالیت بیمارستان یحیینژاد گفت: این بیمارستان با وجود نزدیک به یک قرن سابقه فعالیت، با مشکل سند مواجه و فاقد سند رسمی بود.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده و دستور ویژه استاندار مازندران برای صدور سند، روند حل این مشکل در دستور کار قرار گرفت.
فرماندار بابل گفت: حل مشکلات حقوقی و ثبتی مراکز درمانی، زمینه را برای توسعه و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی فراهم میکند.
میرتبار افزود: صدور سند بیمارستان یحیینژاد نشاندهنده نگاه ویژه استاندار مازندران به مسائل و نیازهای حوزه بهداشت و درمان شهرستان بابل است.