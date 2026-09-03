به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه در این آیین با اشاره به این که هر کسی که امام حسین علیه السلام را زیارت کند همانند این است که خداوند را در عرش الهی زیارت کرده است گفت: این یک توفیق بزرگ الهی است که موکب داران به زائران امام حسین علیه السلام که این جایگاه رفیع را دارند خدمت می‌کنند و باید در این راه سختی‌ها را به جان بخرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان این که باید قدردان این نعمت عظمی الهی در خدمت به زائران امام حسین علیه السلام باشیم افزود: این که خداوند توفیق داده تا در محضر اهل بیت علیهم السلام خادم باشیم توفیقی است که نصیب هر کسی نمی‌شود.

او تاکید کرد: تبلیغ و بازسازی عتبات عالیات یک موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا مردم در توسعه و بازسازی این اماکن مقدس نقش بسزایی داشته باشند.

فرماندار ارومیه نیز در این همایش با اشاره به جایگاه امام حسین علیه السلام در نزد پروردگار تبارک و تعالی گفت: این که خادمان موکب‌ها ایثار کرده و خود را از زیارت محروم می‌کنند تا خادم زائران امام حسین علیه السلام باشند بسیار مهم است و مطمئنا اجر خود را از امام حسین علیه السلام خواهند گرفت.

عوض عیوضلو با اشاره به این که اربعین به عنوان یک دانشگاه فرهنگی تاثیرگذار مطرح شده است افزود: موکب داران نه تنها در ایام اربعین حسینی بلکه در طول حضور حماسی مردم در خیابان‌ها نیز همواره خدمت گذار مردم حاضر در خیابان‌ها بوده‌اند و این بسیار مهم و تاثیرگذار است.

مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی نیز در این همایش با اشاره به این که در طول ایام اربعین حسینی ۷۰ موکب مردمی در خدمت زائران امام حسین علیه السلام بودند گفت: ۳۵ موکب در کشور عراق و در مسیر نجف به سمت کربلا، سامرا و مهران مستقر بوده و ۲ موکب نیز در شهر اربیل خدمتگذار زائران حسینی بودند.

قنبر کریم نژاد با بیان این که ۳۳ موکب نیز در داخل استان و شهر‌های منتهی به مرز تمرچین خدمت رسانی می‌کردند گفت: در این مواکب بیش از ۱۶۰ هزار نفر اسکان داده شده، ۱ میلیون ۶۰۰ هزار نفر پذیرایی و برای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز نوشیدنی و آب ارائه شد.

مدیحه سرایی در رثای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و تجلیل از خادمان و مدیران اجرایی مواکب حسینی از دیگر برنامه‌های این آیین بود.