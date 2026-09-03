رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در پنجمین اجلاسیه شهدای جهاد و خدمت (جهاد مقدس) در فردوس: به مناسبت ۱۳ شهریور، روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی، رزمایش جهادگران فاطمی در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بسیج سازندگی کشور در پنجمین اجلاسیه جهاد و خدمت (جهاد مقدس) در شهرستان فردوس، با قدردانی از مردم و مسئولان شهرستان برای برگزاری این رویداد، بر گسترش گفتمان جهادی و خدمت بی‌منت به مردم تأکید کرد.

سردار زهرایی با گرامیداشت یاد شهدای جهاد و خدمت و ادای احترام به خانواده‌های شهدا گفت: مکتب جهاد و خدمت، به برکت مجاهدت شهدا و رهبران این جریان، امروز به یک گفتمان فراگیر تبدیل شده است.

وی با اشاره به حضور رهبر شهید در شهرستان فردوس و نقش ایشان در پایه‌گذاری حرکت‌های جهادی افزود: حضور جهادگران در مناطق محروم، مصداق عینی خدمت و تحقق مفاهیم قرآنی است و جهادگران شهید، چراغ راه ادامه این حرکت هستند.

مسئول بسیج سازندگی کشور همچنین از اجرای رویداد ملی «نشان فردوس» خبر داد و گفت: در این رویداد، افرادی که با تأسی از رهبر شهید، در مسیر خدمت بی‌منت و مشارکت دادن مردم گام برداشته‌اند، شناسایی و تجلیل می‌شوند.

سردار زهرایی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار گروه جهادی در سراسر کشور آماده خدمت‌رسانی هستند، افزود: به مناسبت سیزدهم شهریور، روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی، رزمایش جهادگران فاطمی با محوریت جغرافیا، مسئله و مردم آغاز شده است.

وی هدف از این رزمایش را خدمت‌رسانی به مناطق محروم، روستا‌ها و حاشیه شهر‌ها عنوان کرد و گفت: تحقق عدالت و پیشرفت، خدمت خالصانه و بی‌منت و جلب رضایت مردم، از مهم‌ترین اهداف این رزمایش است.

مسئول بسیج سازندگی کشور همچنین در پایان از جهادگران خواست تنها به اردو‌های جهادی و خدمت‌رسانی اکتفا نکنند و با ترویج گفتمان جهادی، مشارکت مردم را در حل مسائل افزایش دهند.

سردار زهرایی جهادگران را سفیران کار و تلاش دانست و تأکید کرد: جهادگران باید خط شکن و بن‌بست‌شکن باشند و با حرکت در میدان خدمت، پیشران پیشرفت کشور شوند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز در اجلاسیه ملی شهدای جهاد و خدمت گفت: رهبر شهید انقلاب و مجاهد بزرگ ۲۹ ساله بود که به میدان جهادی آمد و ما نیز باید از کار جهادی به زیست جهادی و سبک زندگی جهادی برسیم.

حجت الاسلام و المسلمین قمی با بیان اینکه مجاهدت‌های رهبر شهید پس از زلزله سال ۱۳۴۷ در فردوس برکت‌های فراوانی به دنبال داشته افزود: رهبر شهید هویت جهادی داشت و گره‌های بزرگ با کار جهادی باز می‌شود و باید در جامعه امروز روایت جهادی و گفتمان جهادی شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه پیروزی‌ها و ایستادگی‌های ملت مبعوث شده در مقابل فراعنه عالم، باید روایت شود گفت: در میدان روایت از ظرفیت بانوان و به ویژه مادران و همسران شهدا باید بهره گرفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه حرکت جهادی، انسان ساز و جامعه ساز است، گفت: این جهاد است که حکمرانی را متفاوت می‌کند و این را مدیون امام شهیدمان هستیم.

استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: مراسم ۱۳ شهریور امسال متفاوت از سال‌های قبل است چرا که از نعمت بزرگ وجود آقای شهیدمان محروم شده‌ایم.

هاشمی با اشاره به اینکه سال بسیار سختی را پشت سر گذراندیم به سه حادثه جنگ دوازده روزه، حوادث دی ماه و شهادت آقای شهید ایران اشاره کرد و گفت: در مقابل عظمت و زمان شناسی مردم سر تعظیم فرود می‌آوریم.

وی با اشاره به فعالیت بیش از هزار و ۵۰۰ گروه جهادی در استان گفت: این گروه‌ها در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، پزشکی، علمی-پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت بسیج سازندگی به نحوی شایسته فعالیت می‌کنند.

استاندار افزود: به همت جهادگران، بزرگترین طرح کشاورزی استان با عنوان از آبخیز تا جالیز در کمتر از یک سال به بهره برداری رسید.

هاشمی با بیان اینکه ترس دشمن از وحدت و انسجام و صمیمیت است، گفت: برای مقابله با تهدیدات دشمن باید فرهنگ جهادی را در جامعه گسترش دهیم و درحال حاضر باید به مانند دهه شصت برای مردم کار شبانه روزی انجام دهیم.

استاندار این گردهمایی را بهانه‌ای برای تحقق جهاد تبیین دانست تا برکات نظام و انقلاب به گوش مردم رسانده شود.

هاشمی همچنین برای حمایت از سرمایه گذاری در شهرستان فردوس اعلام آمادگی کرد.



وی با بیان اینکه اعتبارات سفر رئیس جمهور در سال ۱۴۰۴ صد درصد محقق شده است همچنین از اصحاب رسانه و صدا و سیمای استان و همه خبرنگاران و نماینده مردم در مجلس قدردانی کرد.

امام جمعه فردوس نیز با اشاره به حضور رهبر شهید انقلاب پس از زلزله سال ۴۷ در فردوس و امدادرسانی به مردم گفت: آقای شهید ایران با حرکت خویش الگویی از مدیریت جهادی را معرفی کرد که این الگو همان نسخه چاره ساز برای حل مشکلات کشور است.

حجت الاسلام شاکری همچنین در بخشی از سخنان خود از استاندار خواست کمیته ویژه‌ای برای همراهی و هدایت از سرمایه گذاران در شهرستان فردوس تشکیل شود تا موانع موجود برطرف و هماهنگی بین ادارت و مسئولان مرتبط در زمینه سرمایه گذاری در استان نیز بیشتر شود.

در پایان این اجلاسیه همچنین از پوستر رویداد ملی تولید محتوای رسانه‌ای جهاد مقدس، مجموعه نمایشگاهی جهاد مقدس برگرفته از کتاب دوباره فردوس و عناوین مجموعه تولیدات هوش مصنوعی با عنوان دوباره فردوس رونمایی شد.

تجلیل از خانواده‌های شهدا در اجلاسیه ملی شهدای جهاد و خدمت در فردوس نیز از دیگر برنامه‌های این اجلاسیه بود.