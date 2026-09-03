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روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش کرد بر اساس نظر کارشناس تسلیحات و تحلیل تصویری تایمز، بمبی که به منطقه مسکونی در کوهستک سیریک اصابت کرد، آمریکایی بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نیویورک تایمز ویدئوهایی از بقایای تسلیحات را که پس از حملات به کوهستک ضبط شده بود، جمعآوری و با ترور بال، تکنسین پیشین خنثیسازی مهمات ارتش آمریکا و تحلیلگر شرکت آرمنت ریسرچ سرویسز، به اشتراک گذاشت. او این بقایا را به عنوان اجزای یک بمب سرشی شناسایی کرد که توسط فرماندهی مرکزی آمریکا استفاده میشود و در اختیار نیروهای ایران نیست.
بر اساس روایت چندین ساکن، مقامات محلی و ویدئوهایی که توسط شاهدان منتشر شده و توسط تایمز تأیید شده است، حمله ساختمانی در منطقه مسکونی را هدف قرار داد که مراسم عروسی در آن برگزار میشد.
تکهی بالک (فین) بازیابیشده با بالکهای بازیابیشده از موشکهای جِساو (JSOW) در حملات یمن و ونزوئلا مطابقت دارد. تصویر مربوط به ونزوئلا است. این تصاویر در پورتال مهمات منبعباز، که پایگاه دادهای از قطعات تسلیحات یافتشده در مناطق درگیری است، قابل مشاهده میباشد.
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: ابعاد بدنهٔ بازیافتی این سلاح و الگوی متمایز سوراخهای پیچ آن، با عکس مرجعی از یک موشک «جِساو» (JSOW) در پایگاه دادههای تسلیحاتی مطابقت دارد. حمله به کوهستک، چهارمین رویدادی است که تایمز گزارش کرده و در آن حملاتی از سوی ارتش آمریکا به سازههایی با کاربری غیرنظامی انجام شده و غیرنظامیان کشته شدهاند.
نیویورک تایمز افزود: عادل حق، استاد حقوق بینالملل در مدرسه حقوق راتگرز، گفت که ارتش آمریکا باید به این حمله پاسخ دهد، «زیرا در نگاه اول غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع به نظر میرسد.» او خاطرنشان کرد که هیچ نشانهای از هدف نظامی در اطراف این ساختمان وجود ندارد.