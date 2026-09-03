دانشجویان بسیجی جهادگر استان گلستان، مکان جدید دبستان شجره طیبه میناب را آماده سازی و مرمت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جابر حسینی مسئول گروه جهادی دانشجویان استان گلستان گفت: با همکاری مسئولان شهرستان میناب، ساختمانی مشخص شده تا برای اول مهر، برای راه اندازی دبستان دخترانه با شش کلاس درس، آماده حضور دانش آموزان بازمانده مدرسه شجره طیبه میناب شود.

به گفته این جهادگر دانشجو، حدود یک ماه است، بیش از سی دانشجوی استان گلستان، کار تسطیح حیاط، نوسازی تاسیسات و مرمت کف ساختمان را بر عهده داشتند و اکنون، مشغول رنگ آمیزی دیوار‌های کلاس‌ها هستند.

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هادی قاسمی رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور در بازدید از نتایج تلاش دانشجویان جهادی استان گلستان در شهر میناب گفت: هر سال دست کم بیست هزار دانشجوی بسیجی در اردو‌های عمرانی سراسر کشور شرکت می‌کنند و مدارس را در استان‌های مرزی، برای آغاز سال تحصیلی جدید، آماده می‌کنند.

مدرسه شجره طیبه میناب، نهم اسفند پارسال همزمان با نخستین روز جنگ تحمیلی سوم، هدف حمله جنایتکارانه آمریکا قرار گرفت و ۱۶۸ دانش آموز، معلم و اولیا دانش آموزان به شهادت رسیدند و ساختمان مدرسه به طور کامل تخریب شد.