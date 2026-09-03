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سرپرست اداره کل راهآهن جنوب گفت: جابهجایی ۳۲۳ هزار و ۱۷۱ مسافر در ایام اربعین حسینی به وسیله ۶۶۰ رام قطار در مسیرهای استانی، اهواز به خرمشهر و ریل باس رایگان خرمشهر به شلمچه انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا مطوری با اشاره به جابهجایی ۳۲۳ هزار و ۱۷۱ مسافر در ایام اربعین حسینی بیان داشت: با اجرای طرحهای زیرساختی از جمله توسعه ایستگاه شلمچه و احداث ایستگاه نظامیه، گامهای مهمی برای ارتقا ظرفیت حملونقل ریلی در استان خوزستان برداشته شده است.
وی با اشاره به عملکرد درخشان این اداره کل در ایام اربعین اظهار کرد: در این بازه زمانی، راهآهن جنوب با پیشبینی و بهکارگیری ۶۶۰ رام قطار در مسیرهای بین استانی، اهواز به خرمشهر و ریلباسهای رایگان حد فاصل خرمشهر به شلمچه، اقدام به جابهجایی زائران شدند.
مطوری افزود: از این تعداد، ۲۸۲ رام قطار ریلباس در مسیر خرمشهر به شلمچه ۱۴۶ هزار و ۹۹۶ زائر، ۶۱ رام قطار در مسیر اهواز به خرمشهر ۱۶ هزار و ۱۴۳ مسافر و ۳۱۷ رام قطار برنامهای و فوقالعاده نیز ۱۴۳ هزار و ۸۰ نفر را جابهجا کردند.
اختصاص ظرفیت ویژه ریلی برای مراسم تشییع پیکر
سرپرست اداره کل راهآهن جنوب در ادامه به تدابیر اتخاذ شده برای ایام تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اشاره کرد و گفت: با همکاری قرارگاه حملونقل و ادارهکل راهداری استان علاوه بر ظرفیتهای عادی فروش برخط، پنج هزار و ۷۰۰ ظرفیت اختصاصی برای هیاتها، دانشجویان، طلاب و تشکلهای خاص در نظر گرفته شد تا این افراد بتوانند برای شرکت در مراسمهای تشییع در تهران، قم و مشهد از قطار استفاده کنند.
تحول در زیرساختهای ریلی خوزستان
مطوری با تاکید بر توسعه زیرساختهای راهبردی، از بهرهبرداری طرح ۲ خطه کردن مسیرهای اندیمشک- اهواز و اهواز- سربندر خبر داد و افزود: احداث ایستگاه راهآهن نظامیه با اعتباری بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال تنها در بخش علائم الکتریکی، از طرح های کلیدی امسال بود.
وی ادامه داد: این ایستگاه با ۶ خط عملیاتی و مجهز به سیستمهای پیشرفته برای پذیرش قطارهای باری با طول بیش از یک هزار متر و وزن بالای چهار هزار تن طراحی شده تا پاسخگوی نیازهای حملونقل باری استان باشد.
سرپرست اداره کل راه آهن جنوب همچنین به ارتقا تجهیزات ایستگاهی اشاره کرد و گفت: سوزنهای قدیمی ایستگاهها با سوزنهای متد روز (UIC ۶۰) تعویض شدند تا ایمنی و سرعت سیر و حرکت افزایش یابد.
شلمچه؛ قطب جدید ترانزیت ریلی
وی از تکمیل طرح ۱۰ هزار میلیارد ریالی توسعه ایستگاه راهآهن شلمچه خبر داد و تصریح کرد: این ایستگاه به ۲ بخش باری و مسافری تفکیک شده است. ایستگاه مسافری با ۶ خط و سه سکو تجهیز شده و ظرفیت ایستگاه باری نیز از سه به هفت خط افزایش یافته که در مرحله پایانی تحویل قرار دارد.
مطوری از عملیات اجرایی قریبالوقوع ابرطرح احداث نخستین پایانه ریلی مرزی ایران در نقطه صفر مرزی شلمچه با اعتبار ۱۲ هزار میلیارد ریال خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با بهرهبرداری از این طرح، گام بلندی در توسعه روابط تجاری و مسافری ریلی با کشور عراق برداشته شود.
راه آهن جنوب، نقش کلیدی در تردد صنعتی، شهری و بینشهری دارد. ایستگاههایی مثل اندیمشک، شوش، اهواز، بندر امام و ماهشهر نه فقط مبادی حملونقل بلکه از نظر اقتصادی، تاریخی و توریستی هم اهمیت ویژهای دارند.