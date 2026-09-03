به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: تا اوایل هفته آینده مقداری از شدت ناپایدارای‌های جوی و سرعت وزش باد در استان کاسته می‌شود.

زارعی افزود: با توجه به خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی و تضعیف گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور، تا اوایل هفته آینده مقداری از شدت ناپایدارای‌های جوی و سرعت وزش باد کاسته می‌شود.

وی گفت: همچنین به لحاظ دمایی از روز جمعه روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود و شدت گرمای هوا نیز کمتر خواهد شد.