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هواشناسی خراسان جنوبی کاهش وزش باد در استان را از امروز ۱۲ شهریور تا اوایل هفته آینده پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: تا اوایل هفته آینده مقداری از شدت ناپایدارایهای جوی و سرعت وزش باد در استان کاسته میشود.
زارعی افزود: با توجه به خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی و تضعیف گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور، تا اوایل هفته آینده مقداری از شدت ناپایدارایهای جوی و سرعت وزش باد کاسته میشود.
وی گفت: همچنین به لحاظ دمایی از روز جمعه روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود و شدت گرمای هوا نیز کمتر خواهد شد.