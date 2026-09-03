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فرمانده انتظامی شهرستان آمل از کشف ۸ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک و دستگیری ۴ متهم در ۲ عملیات پلیسی خبر داد.
سرهنگ مجید باقری جامخانه در حاشیه بازدید از پاسگاه دابودشت آمل گفت: مأموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد مستمر فعالیتهای مجرمانه، بهرهگیری از گشتهای هدفمند و شگردهای پلیسی، موفق به شناسایی عوامل مرتبط با حمل، جابهجایی و توزیع مواد مخدر شدند.
وی افزود: در یکی از این عملیاتها، مأموران کلانتری ۱۲ هنگام گشتزنی هدفمند به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند که در بازرسی از خودرو، ۲ کیلوگرم تریاک که به صورت حرفهای در صندوق عقب خودرو و پشت کپسول گاز جاسازی شده بود، کشف و ۲ متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان آمل افزود: در عملیات دیگری که پس از یک ماه اقدامات اطلاعاتی و تکمیل تحقیقات انجام شد، مأموران انتظامی ۲ نفر از عناصر مرتبط با حمل و جابهجایی مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتی پلیسی دستگیر کردند.
سرهنگ باقری جامخانه گفت: در بازرسیهای انجامشده از این متهمان، ۶ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک به ارزش بیش از یک میلیارد تومان کشف و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در جابهجایی مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت نیز توقیف شد.
وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان آمل با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با سوداگران مرگ گفت: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند، اجازه جولان به مخلان نظم و امنیت و فعالان عرصه مواد مخدر را نخواهند داد.