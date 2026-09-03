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آیتالله سبحانی با تأکید بر جایگاه بنیادین آموزش و پرورش در ساخت آینده کشور گفت: اگر پایه تعلیم و تربیت محکم و قابل اعتماد باشد، سایر بخشهای جامعه نیز بر این زیربنای استوار بنا خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیتالله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید امروز در دیدار علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به روایتی از امام حسن مجتبی (ع) درباره شیوه تربیت فرزندان اظهار کرد: برای اثرگذاری سخن تربیتی باید به مخاطب شخصیت و جایگاه داد و او را برای آیندهای بزرگ آماده کرد.
وی با تأکید بر پیوند تعلیم و تزکیه افزود: هدف نهایی تربیت، تزکیه انسان است، اما از نظر روش و مسیر، تعلیم مقدمه تزکیه به شمار میرود؛ زیرا تا انسان آگاهی و شناخت پیدا نکند، زمینه لازم برای گرایش به اخلاق و رفتار صحیح فراهم نمیشود.
این مرجع تقلید با بیان اینکه مسئولان آموزش و پرورش جایگاه و مسئولیت بزرگی بر عهده دارند، گفت: اگر بخواهیم زیربنای کشور در آینده محکم و مطابق با موازین صحیح باشد، باید به وزارت آموزش و پرورش به معنای واقعی عنایت و توجه ویژه داشته باشیم.
آیتالله سبحانی یکی از دغدغههای مهم نظام آموزشی را افت تحصیلی دانست و افزود: حوادث و شرایطی مانند بیماری و جنگ میتواند بر روند تحصیل دانشآموزان و حتی حوزههای علمیه اثر بگذارد، اما باید با برنامهریزی و همکاری همه دستگاهها این افت تحصیلی جبران و ریشهکن شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به معیشت معلمان تأکید کرد و گفت: وضعیت معلمان دولتی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و لازم است شرایط معیشتی آنان به گونهای باشد که بتوانند با آرامش و انگیزه بیشتری به امر تعلیم و تربیت بپردازند.
این مرجع تقلید بر نظارت جدی بر مدارس غیردولتی نیز تأکید کرد و افزود: مدارس خصوصی میتوانند فرصت مناسبی برای خانوادههایی باشند که علاقه دارند هزینه بیشتری برای تربیت فرزندان خود صرف کنند، اما لازم است بر عملکرد این مدارس نظارت شود تا فاصله آنها با مدارس دولتی بیش از اندازه نشود.
آیتالله سبحانی همچنین بر توجه به تربیت اخلاقی و اجتماعی دانشآموزان تأکید کرد و گفت: دانشآموزان علاوه بر آموزش علمی باید آداب معاشرت و رفتار اجتماعی را نیز بیاموزند و حتی آموزش رفتارهای سادهای مانند سلام کردن باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای حوادث اخیر، برای شهدای کشور و همه قربانیان حملات و جنایات دشمنان طلب رحمت و برای عاملان این جنایات طلب نابودی و مجازات الهی کرد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش نیز در این دیدار با قدردانی از رهنمودها و پیام آیتالله سبحانی به اجلاس روسای آموزش و پرورش، گفت: آموزش و پرورش در دولت چهاردهم با نگاه ویژه رئیسجمهور و اعضای دولت مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است ظرفیتهای مختلف کشور در خدمت نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.
وی عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان را سه محور اصلی برنامههای آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: در دو سال گذشته چهار هزار و ۷۰۰ مدرسه ساخته و حدود ۲۵ هزار کلاس درس ایجاد شده که در تاریخ ۴۶ ساله آموزش و پرورش یک رکورد بیسابقه محسوب میشود.
وزیر آموزش و پرورش توانمندسازی معلمان را از دیگر برنامههای مهم این وزارتخانه دانست و گفت: تقویت باورهای دینی و جهانبینی معلمان و ارتقای توانمندی آنان در دستور کار قرار دارد.
کاظمی با اشاره به تحول در برنامه درسی مدارس افزود: تدوین محتوای جدید کتابهای درسی، اصلاح شیوههای ارزیابی، آموزش معلمان متناسب با محتوای جدید و توجه به علم نافع از برنامههای آموزش و پرورش است و تغییر کتابهای درسی از پایه اول ابتدایی آغاز شده است.
وی توسعه فرهنگ اقامه نماز، فعالیتهای معرفتی و تربیتی و ترویج روخوانی، روانخوانی، حفظ و معارف قرآن کریم را از دیگر اولویتهای آموزش و پرورش برشمرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان نیز به عنوان مرکز تربیت نیروی انسانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، علاقه به وطن و توجه به حجاب و عفاف را از دیگر محورهای برنامههای این وزارتخانه عنوان کرد.