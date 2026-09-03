مرکز اطلاع‌ رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در ادامه رویکرد تولید آثار فاخر و الگوساز، دومین مستند از مجموعه تولیدات راهبردی خود را با عنوان «پیش از پرواز» روانه آنتن رسانه ملی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مستند به بازخوانی ابعاد شخصیتی، سبک زندگی و فعالیت‌های اثرگذار دانش‌آموز شهید «متین صفائیان» پرداخته است.

شهید صفائیان، ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ میدان قدس در حوالی تجریش در شمال تهران مورد حمله رژیم جنایتکار صهیونیستی قرار گرفت.

این مستند ساعت ۲۰ پنج شنبه ۱۲ شهریور از شبکه آموزش پخش می‌شود و ۷:۲۰ صبح و ۱۷:۳۰ عصر جمعه ۱۳ شهریور بازپخش خواهد شد.