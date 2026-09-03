به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی اظهار کرد: به دنبال وقوع اختلاف میان دو عشیره در شهرستان باوی، جلسات اصلاح ذات‌البین با هدف پایان دادن به اختلاف و جلوگیری از تداوم تنش‌ها برگزار و با پیگیری شورای حل اختلاف شهرستان باوی و حضور سادات، شیوخ و بزرگان دو طرف، زمینه گفت‌و‌گو میان طرفین فراهم شد و تلاش‌ها برای حل اختلاف و بازگرداندن آرامش به میان دو عشیره ادامه یافت تا در نهایت این جلسات به نتیجه رسید.

وی ادامه داد: نقطه پایانی این اختلاف، اقدام ارزشمند و کریمانه عشیره میزبان بود که با بزرگواری، گذشت و عفو، زمینه پایان اختلاف را فراهم کرد و این درگیری پس از حدود ۵ ماه با صلح و سازش خاتمه یافت.

حجت‌الاسلام والمسلمین امانت‌بهبهانی، با تأکید بر اهمیت ظرفیت سادات، بزرگان و معتمدان در حل اختلافات اجتماعی، بیان داشت: در برخی اختلافات، به‌ویژه مواردی که میان خانواده‌ها و عشایر شکل می‌گیرد، حضور افراد مورد اعتماد و تأثیرگذار که سرمایه‌های اجتماعی هستند، می‌تواند به باز شدن مسیر گفت‌و‌گو و جلوگیری از گسترده‌تر شدن اختلافات کمک کند.