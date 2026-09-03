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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: جریانات مرطوب جنوبی از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت سه شنبه هفته آینده به تدریج موجب افزایش رطوبت و شرجی در نیمه جنوبی، بخشهای غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، جریانات مرطوب جنوبی از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت سه شنبه و به ویژه روزهای شنبه و یکشنبه، بتدریج موجب افزایش رطوبت و شرجی در نیمه جنوبی، بخشهای غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان و همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب غربی استان خواهد شد.
وی افزود: تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی در سطح استان مورد انتظار نیست.
سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۴.۷ و ایذه با ۱۶.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۴ و کمینه دمای ۲۵.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.