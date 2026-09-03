به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کیانوش کیامرز صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دستگاه‌های حفاری در خطوط ۳ و ۴ فعال هستند، اما به‌دلیل کمبود نقدینگی، سرعت حفاری از ۱۵ متر به ۴ تا ۷ متر در روز کاهش یافته است.

وی گفت: ۴ هزار کارگر زیر زمین مشغول ساخت مترو هستند و اگر نقدینگی تأمین شود، این تعداد به ۲۰ هزار نفر می‌رسد.

کیامرز افزود: سهم دولت در ساخت مترو مشهد، سالانه فقط ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان است؛ در حالی که شهرداری، سالانه ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند.

وی بیان کرد: امسال ۴هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای مترو منتشر شده که از شهریور، تزریق می‌شود.

مدیرعامل شرکت قطارشهری شهرداری مشهد،اظهار کرد: مترو مشهد، با وجود همه سختی‌ها، متوقف نمی‌شود.