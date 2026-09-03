علیرضا صلاح، قهرمان فیروزآبادی در مسابقات قهرمانی کشور سبک داینامیک شوتوکان در اصفهان به مقام اول دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علیرضا صلاح در مسابقات قهرمانی کشور سبک داینامیک شوتوکان که به میزبانی اصفهان برگزار شد، با عبور از رقبای خود موفق شد مدال طلای وزن منفی ۷۵ کیلوگرم را از آن خود کند.

این قهرمان فیروزآبادی پیش از این نیز با کسب مدال طلای مسابقات جهانی در هند، نام ایران را در عرصه بین‌المللی مطرح کرده بود و اکنون با کسب این عنوان کشوری، بار دیگر توانمندی خود را به نمایش گذاشت.

مربی علیرضا صلاح در مسیر قهرمانی، پیمان علیخانی، قهرمان مردان جهان و دارنده عناوین متعدد کشوری و استانی است.

آکادمی رزمی علیخانی نیز با تکیه بر سال‌ها تجربه و تخصص پیمان علیخانی، به یکی از مراکز فعال تربیت و پرورش قهرمانان رزمی در فیروزآباد تبدیل شده و زمینه حضور ورزشکاران این شهرستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کرده است.