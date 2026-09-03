پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت: ۶۲ هزار نفر در بخش صنعت و حدود ۵ هزار نفر در حوزه معدن استان مشغول به فعالیت هستند و از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ۲۵۰ کارخانه جدید در استان ایجاد یا توسعه یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سخاوت خیرخواه در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران، پیشکسوتان و فعالان برتر عرصه تولید آذربایجانغربی که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: بخش صنعت و معدن از مهمترین پایههای اقتصاد استان به شمار میرود و فعالان این حوزه با وجود شرایط دشوار اقتصادی، نقش مهمی در حفظ چرخه تولید و اشتغال ایفا میکنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اشتغالزایی بخش صنعت استان افزود: هماکنون حدود ۶۲ هزار نفر در واحدهای صنعتی آذربایجانغربی مشغول به کار هستند و در بخش معدن نیز حدود ۵ هزار نفر فعالیت دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ۲۵۰ کارخانه جدید ایجاد یا توسعه یافته که حاصل این اقدامات، ایجاد حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان بوده است.
خیرخواه همچنین از قرار گرفتن ۵۸ پروژه صنعتی در مسیر افتتاح و کلنگزنی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۳ پروژه در شهریورماه آماده افتتاح یا کلنگزنی هستند.
وی با اشاره به جایگاه معدنی آذربایجانغربی اظهار کرد: با اقدامات انجامشده، رتبه استان در حوزه معدن از رتبه ۱۶ به رتبه چهارم کشور ارتقا یافته است که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در این بخش و ضرورت سرمایهگذاری بیشتر برای بهرهبرداری از ذخایر معدنی است.
خیرخواه همچنین به وضعیت تجارت خارجی استان اشاره کرد و گفت: در حوزه تجارت نیز آذربایجانغربی شاهد رشد ۲۸ درصدی بوده و رتبه استان در این بخش از رتبه هشتم به رتبه سوم کشور ارتقا یافته است.
مدیرکل صمت آذربایجانغربی در پایان بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای صنعتی و معدنی تأکید کرد و افزود: استمرار این روند نیازمند همراهی دستگاههای اجرایی و حمایت از فعالان بخش خصوصی است.
در پایان این آیین، از جمعی از صنعتگران، معدنکاران، تولیدکنندگان و پیشکسوتان برتر آذربایجانغربی به پاس تلاشها و نقشآفرینی آنان در عرصه تولید و توسعه اقتصادی استان تجلیل شد.