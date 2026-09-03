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بر اساس دادههای موسسه آمار ترکیه، بخش انرژی در شکل گیری تورم سالانه و ماهانه ترکیه بیشترین تاثیر را داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه اوت ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۱.۸۴ درصد افزایش یافته و افزایش سالانه قیمت مصرفکننده ۳۱.۵۱ درصد بوده است.
افزایش CPI بر اساس میانگین دوازده ماهه نیز ۳۱.۷۹ درصد بوده است. همچنین تورم در ماه پیش ۳۱ درصد اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، پر تورمترین گروهها در ترکیه به صورت سالانه به این شرح رقم خورده است: تورم سالانه انرژی ۴۰ درصد، تورم سالانه حمل و نقل ۳۵ درصد، تورم مواد غذایی و نوشیدنیها ۳۳ درصد.
آمار اعلام شده از سوی موسسه غیر دولتی اناگ درباره تورم ترکیه، اما متفاوت است.
بر این اساس، شاخص قیمت مصرفکننده در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۲.۲۴ درصد افزایش یافت. نرخ تورم سالانه ۴۹.۰۳ درصد محاسبه شد.
طبق گزارش اناگ، تورم در ماه جولای ۳.۰۷ درصد افزایش یافته است؛ این افزایش در ۱۲ ماه گذشته ۵۰.۴۹ درصد محاسبه شده است.