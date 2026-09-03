به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل تدینی در آیین اجرای طرح قرار دوازدهم در بقعه آقامیرشهید لاهیجان گفت: همزمان با برگزاری همایش یاوران وقف در شهرستان‌های مختلف گیلان، بسته‌های معیشتی و مهر تحصیلی از محل عواید موقوفات و نذورات تهیه و میان جامعه هدف و نیازمندان توزیع می‌شود.

وی افزود: در قالب طرح «قرار دوازدهم» که هر ماه به نام امام زمان (عج) اجرا می‌شود، این ماه و به مناسبت هفته وقف، هزار بسته معیشتی شامل اقلام ضروری و آذوقه به ارزش حدود ۳۰ میلیارد ریال تهیه و میان نیازمندان استان توزیع خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با اشاره به همزمانی هفته وقف با آغاز سال تحصیلی گفت: سه هزار بسته مهر تحصیلی شامل کیف، دفتر، قلم و دیگر ملزومات آموزشی نیز به ارزش حدود ۳۰ میلیارد ریال تهیه شده که در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین تدینی با قدردانی از خیران و واقفان نیک‌اندیش، از مردم و خیران خواست با مشارکت در این طرح، زمینه حمایت از افراد بیشتری از جامعه هدف را فراهم کنند.

وی همچنین به اجرای برنامه‌ای ویژه در شهرستان لاهیجان اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت موقوفات، تجهیزات و وسایل پزشکی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال تهیه شده که امروز به بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان تحویل داده شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با قدردانی از واقفان خیراندیش، تصریح کرد: امروز بسیاری از اقدامات خیرخواهانه و خدمت‌رسانی به نیازمندان و مراکز درمانی، از برکات موقوفاتی است که واقفان نیک‌اندیش برای خدمت به مردم به یادگار گذاشته‌اند.