بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استان چهارمحال و بختیاری طی روزهای آینده شاهد ناپایداری‌های جوی، وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، از امروز تا اوایل هفته آینده، شرایط جوی استان متأثر از ناپایداری‌های فصلی خواهد بود. بر همین اساس، برای روزهای پنجشنبه و جمعه، شرایط جهت انتقال غبار به سطح استان مهیاست که این امر موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق مختلف استان خواهد شد.

شدت فعالیت سامانه‌های جوی در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده افزایش می‌یابد و وزش باد به نسبت شدید تا شدید، همراه با احتمال خیزش گرد و خاک در بسیاری از نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

همچنین، روند کاهش نسبی دمای کمینه (دمای صبحگاهی) طی ۴۸ ساعت آینده در سطح استان مورد انتظار است.

با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته و احتمال کاهش کیفیت هوا و وزش باد شدید، به شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس، سالمندان و بیماران تنفسی توصیه می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از حضور غیرضروری در فضای باز در زمان‌های اوج گرد و غبار خودداری کنند. همچنین دستگاه‌های امدادی و اجرایی مرتبط نیز تمهیدات لازم را برای مواجهه با خطرات احتمالی ناشی از وزش باد شدید بایندیشند.