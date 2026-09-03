به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس، ۱۶۰ بسته نوشت افزار در قالب طرح توکاد (تأمین وسایل کمک آموزشی دانش‌آموزان) با مشارکت بسیج دانش‌آموزی و اداره آموزش و پرورش شهرستان زرقان تهیه و در میان دانش‌آموزان کم برخوردار توزیع شد.

این اقدام خیرخواهانه با هدف کاهش دغدغه‌های تحصیلی خانواده‌های کم‌برخوردار انجام شده است.

بسته‌های تهیه‌شده که شامل مجموعه‌ای کامل از اقلام موردنیاز دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی است، با همکاری مدیران مدارس در سطح واحدهای آموزشی که بیشترین نیاز را داشتند، توزیع می شود.

ارزش هر یک از این بسته‌های اهدایی افزون بر 2 میلیون تومان برآورد شده است.

این پویش ، بخشی از برنامه‌های حمایتی شهرستان زرقان برای ایجاد عدالت آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار در آستانه بازگشایی مدارس است.