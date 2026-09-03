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بیست و ششمین دوره انتخابات ۲۰ عضو هیئت مدیره موسسه دارالایتام مهدیه«۱۶ نفر هیئت موسس و ۴ بازرس» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، موسسه دارالایتام مهدیه که در سال ۱۳۵۱ به همت شهید محراب سید اسدالله مدنی و سیدجواد حجازی در همدان تأسیس شد و تاکنون ۸ هزار و ۸۰۰ خانواده دارای فرزند یتیم را زیرپوشش قرار داده است.
آیت الله شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در این مراسم گفت: پناه دادن به یتیم از نعمتهای بزرگ است و کار خود خداست، سفارش نسبت به یتیم در قرآن و روایات به طور ویژه تأکید شده است.
سیدکاظم حجازی، مدیرعامل موسسه دارالایتام مهدیه گفت: این موسسه هم اکنون ۶۰۰ خانواده دارای یتیم این شهر را با همیاری خیران تحت حمایت دارد و خدمات معیشت، مسکن، تحصیل و درمان به آنها ارائه میدهد این موسسه همچنین ۲۰۰ فرزند معنوی دارد و ۸ هزار خانواده محروم هم از خدمات این موسسه استفاده میکنند.