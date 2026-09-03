به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت وسایل منزل در سطح حوزه استحفاظی، پیگیری موضوع به منظور شناسایی و دستگیری متهمان به سرقت به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت؛و روز گذشته، مأموران موفق شدند ۳ متهم را در این پرونده شناسایی و محل اختفای آنان را مشخص کنند.

سرهنگ جواد سلطانی اظهار داشت:مأموران پس از کسب تکلیف از مرجع قضائی، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهمان را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد:متهمان دستگیرشده در تحقیقات اولیه و در مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به ۳ فقره سرقت وسایل منزل در سطح شهرستان فریمان اعتراف کردند.

این مقام انتظامی افزود:متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریمان در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.