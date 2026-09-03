در شب ۱۸۶ حضور پرشور مردم ولایت‌مدار دیار علویان، بار دیگر پیام مقاومت و ایستادگی در برابر توهمات رئیس‌جمهور آمریکا و سیاست‌های خصمانه واشنگتن فریاد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شب‌های ایستادگی در دیار علویان همچنان ادامه دارد. مردم ولایت‌مدار مازندران در ۱۸۶مین شب حضور پرشور خود در خیابان‌ها، بار دیگر نشان دادند که واژه خستگی در قاموس آنان معنا ندارد. این حضور مستمر که به یکی از بزرگ‌ترین حرکت‌های مردمی تاریخ تبدیل شده است، پیامی روشن برای تمامی دشمنان دارد: ایران ایستاده است و هرگز عقب‌نشینی نمی‌کند.

ترور عروسی اهل تسنن؛ نشانه استیصال آمریکا

مردم در شب ۱۸۶ ایستادگی، به جنایت جدید آمریکا در ترور عروسی یک خانواده اهل تسنن اشاره کردند و این اقدام را نشانه‌ای از استیصال و درماندگی آمریکا در برابر ملت ایران دانستند. آنها تأکید کردند که این جنایت‌ها نه‌تنها اراده ملت را سست نمی‌کند، بلکه عزم آنان را برای ایستادگی در برابر استکبار جهانی بیشتر می‌کند.

رئیس‌جمهور متوهم آمریکا؛ ناتوان در دیدن واقعیت

مردم در این شب، رئیس‌جمهور آمریکا را «متوهم» خواندند و تأکید کردند که او جمعیت میلیونی حاضر در خیابان‌های ایران را ندیده و واقعیت جامعه ایران را وارونه جلوه می‌دهد. این حضور گسترده، پاسخی قاطع به هر گونه تحلیل وارونه از اراده و عزم ملت ایران است.

تنگه هرمز؛ هدیه الهی در جغرافیای ایران

یکی از محورهای اصلی شعارهای مردم در شب ۱۸۶، تنگه هرمز بود. آنها تنگه هرمز را یک هدیه الهی در نقشه جغرافیایی ایران دانستند که به این کشور قدرت و اهرمی بی‌نظیر در برابر دشمنان داده است. آنها تأکید کردند که میادین نبرد و نظامی نتوانسته کاری انجام دهد و دشمن پناه برده است به مشکلات اقتصادی که این نیز مثل عملیات نظامی، شکست خواهد خورد.

پیام مردم از شب اول تا شب ۱۸۶

یکی از شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور از شب اول تجمعات، پیام خود را اینگونه بیان کرد: «آمریکا تو هیچ وقت نمی‌تونی ما رو شکست بدی.» این پیام، خلاصه‌ای از اراده و عزم ملت ایران در طول این ۱۸۶ شب ایستادگی است.

رمز عبور از جنگ اقتصادی؛ اتحاد و حضور در میدان

مردم مازندران در شب ۱۸۶ بر این نکته تأکید کردند که رمز عبور از این موقعیت جنگی، اتحاد، همبستگی و حضور در میدان است. آنها معتقدند که با ایستادگی و همبستگی، می‌توان از هر بحرانی عبور کرد و دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.