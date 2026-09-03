به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان‌غربی در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران، پیشکسوتان و فعالان عرصه تولید استان، با تأکید بر اهمیت امنیت اقتصادی در رونق تولید اظهار کرد: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است.

وی افزود: اجازه نمی‌دهیم هیچ‌کس به امنیت اقتصادی تولیدکنندگان خدشه‌ای وارد کند و دستگاه قضایی در چارچوب قانون، پشتیبان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به نقش صنعتگران و معدنکاران در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی گفت: فعالان این عرصه با سرمایه‌گذاری و تلاش خود، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و حرکت چرخ‌های اقتصادی استان را فراهم می‌کنند و صیانت از امنیت فعالیت اقتصادی آنان ضروری است.

مجیدی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار بخش تولید قرار دارد و تلاش می‌کند با پیشگیری از ایجاد موانع حقوقی و برخورد با عوامل اخلالگر در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، زمینه برای تداوم تولید و سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: هرچه این تعامل هدفمندتر باشد، مسیر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نیز هموارتر خواهد شد.

در این آیین از جمعی از صنعتگران، معدنکاران، تولیدکنندگان و پیشکسوتان عرصه صنعت و معدن آذربایجان‌غربی تجلیل شد.