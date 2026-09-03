آثار تجاوز آمریکا به مراسم عروسی در سیریک

در پی حمله جنایتکارانه آمریکا به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک در شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور، چهار نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۷۰ نفر نیز مجروح شدند.

عکاس : نجمه باقرزاده همایی