رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با وزیر آموزش و پرورش گفت: تعلیم و تربیت از مهم‌ترین رسالت‌های نظام اسلامی است و هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، آثار خود را در آینده جامعه نشان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری امروز در دیدار علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به جایگاه راهبردی این وزارتخانه اظهار کرد: آموزش و پرورش زمینه شکوفایی استعداد‌های انسان را فراهم می‌کند و تعلیم باید وسیله‌ای برای رسیدن به تربیت صحیح باشد.

وی با بیان اینکه شخصیت‌های اثرگذار جامعه از مسیر آموزش و پرورش شکل می‌گیرند، افزود: اگر از پیش‌دبستانی تا مراحل بالاتر برای تربیت و آموزش به‌درستی برنامه‌ریزی شود، ثمره آن در آینده کشور و تربیت انسان‌های بزرگ و اثرگذار نمایان خواهد شد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت توجه به منزلت معلمان گفت: در گذشته معلم از جایگاه و احترام اجتماعی بالایی برخوردار بود و باید این منزلت دوباره در جامعه تقویت شود تا جوانان هنگام انتخاب رشته و شغل، معلمی را به عنوان یک رسالت ارزشمند انتخاب کنند.

حسینی بوشهری ادامه داد: معلم نباید دغدغه اصلی خود را مسائل اقتصادی و درآمدی بداند و لازم است شرایطی فراهم شود که معلم با آرامش بتواند به رسالت اصلی خود یعنی انسان‌سازی بپردازد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به معیشت معلمان تأکید کرد و افزود: مسئله معیشت معلمان بسیار مهم است و باید در برنامه‌ریزی‌های دولت و آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به گسترش استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی، نسبت به آثار تربیتی آن هشدار داد و گفت: باید برای مدیریت و کاهش آسیب‌های فضای مجازی و تقویت تربیت اخلاقی و دینی دانش‌آموزان برنامه‌ریزی جدی انجام شود.

آیت الله حسینی بوشهری همچنین خواستار تقویت ارتباط حوزه علمیه و آموزش و پرورش شد و اظهار کرد: روحانیونی که از حوزه وارد آموزش و پرورش می‌شوند باید ارتباط خود را با حوزه حفظ کنند و این ارتباط نیازمند برنامه‌ریزی و مراقبت مستمر است.

وی با تأکید بر اهمیت محتوای کتاب‌های درسی گفت: آموزش‌های ارائه‌شده به دانش‌آموزان باید مبتنی بر علم نافع باشد؛ علمی که هم برای زندگی فردی دانش‌آموز کاربرد داشته باشد و هم بتواند در آینده جامعه اثرگذار باشد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دانشگاه فرهنگیان را نیز از مراکز حساس و راهبردی نظام تعلیم و تربیت دانست و افزود: خروجی دانشگاه فرهنگیان باید معلمان تراز باشند و انتخاب مدیران و استادان این دانشگاه باید با حساسیت و دقت بیشتری انجام شود.

آیت الله حسینی بوشهری بر تقویت آموزش قرآن در مدارس تأکید کرد و گفت: قرآن باید جایگاه شایسته خود را در نظام تعلیم و تربیت حفظ کند و آموزش روخوانی، روان‌خوانی و حفظ قرآن مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین بر توجه به محتوای تربیتی برنامه‌های پیش‌دبستانی تأکید کرد و افزود: نشاط و شادی کودکان ضروری است، اما باید مفاهیم اخلاقی و تربیتی نیز به شکل غیرمستقیم و متناسب با سن آنان در برنامه‌ها گنجانده شود.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش نیز در این دیدار با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت نظام تعلیم و تربیت گفت: عدالت، کیفیت و هویت، محور‌های اصلی برنامه‌های آموزش و پرورش و روح حاکم بر سند تحول بنیادین هستند.

وی توسعه عدالت آموزشی، استانداردسازی و هوشمندسازی مدارس، توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت آموزشی را از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد و بر تداوم همکاری با حوزه علمیه در عرصه‌های آموزشی، تربیتی و قرآنی تأکید کرد.