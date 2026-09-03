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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی با اشاره به برخی موانع و چالشهای پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان، گفت: اقتصاد کشور بدون حضور قدرتمند بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان به اهداف خود دست نخواهد یافت و باید تولیدکنندگان را شریک اصلی توسعه اقتصادی دانست، نه صرفاً دریافتکننده مجوز و پرداختکننده مالیات.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،صمد جعفرلو در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجان غربی بمناسبت گرامیداشت روز ملی، صنعت و معدن که در تالار وحدت ارومیه با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد با اشاره به مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: اگر قرار است سرمایهگذاری افزایش یابد، اشتغال پایدار ایجاد شود و ظرفیتهای اقتصادی استان به رفاه عمومی تبدیل شود، باید جایگاه تولیدکنندگان و کارآفرینان در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در خانه صنعت، معدن و تجارت استان معتقدیم دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی دو طرف یک میدان نیستند، بلکه دو بال توسعه اقتصادی هستند و اگر این دو بال هماهنگ حرکت کنند، آذربایجانغربی میتواند جهش جدی در مسیر توسعه اقتصادی داشته باشد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی با انتقاد از برخی قوانین و مقررات حاکم بر حوزه تولید و صنعت، بیان کرد: باید پذیرفت قوانین و مقرراتی مانند قانون تأمین اجتماعی، مالیات و قانون کار در گذشته با شرایطی تدوین شدهاند که امروز در برخی موارد نهتنها کمکی به جامعه کارگری و تولید نمیکنند، بلکه میتوانند به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز آسیب بزنند.
جعفرلو ادامه داد: در بسیاری از موارد، حتی با وجود مسیرهای اعتراضی و قانونی، در نهایت کارفرما و کارآفرین خود را در موضع محکوم میبیند و این روند نشان میدهد که در عمل هنوز ارزش و جایگاه واقعی کارآفرین و تولیدکننده آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
وی یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی را پیچیدگی فرآیند رفع تعهدات ارزی و بخشنامههای مرتبط با صادرات عنوان کرد و گفت: این موضوع فعالیت اقتصادی، تولید و صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.
وی با تأکید بر شرایط ویژه آذربایجانغربی اظهار کرد: برای استانی مانند آذربایجانغربی که حدود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه دارد و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولیدی آن به صادرات وابسته است، اگر راهکار مناسبی برای رفع مشکلات ارزی و صادراتی اندیشیده نشود، مشکلات این حوزه پیچیدهتر خواهد شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان همچنین از بیتوجهی برخی دستگاههای دولتی به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان انتقاد کرد و گفت: علیرغم وجود دستورات صریح و حتی برخی آرای دیوان عدالت اداری، در مواردی مصوبات مربوط به رفع موانع تولید بهطور کامل اجرایی نمیشود و این مسئله مشکلات واحدهای تولیدی را تشدید کرده است.
وی ادامه داد: مشکلات حوزه انرژی، بهویژه در زمینه برق و گاز، از دیگر چالشهای جدی واحدهای صنعتی است و در برخی موارد موجب صدور فیشهای سنگین و نجومی با عناوین مختلف برای واحدهای تولیدی و صنعتی شده است؛ موضوعی که پیگیریهای انجامشده درباره آن تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
جعفرلو، دشواری تأمین مالی، مشکلات نقدینگی و کمبود حمایتهای مؤثر را از دیگر مشکلات عمده بخش تولید دانست و گفت: باوجود مطرح شدن این مسائل همچنان پابرجاست و برای حل آنها نیازمند تصمیمهای عملیاتی و حمایت جدیتر از بخش خصوصی هستیم.
جعفرلو خواستار توجه بیشتر رسانه استانی به ظرفیتهای بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان شد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت ترانزیتی آذربایجانغربی و ارتباط این استان با ترکیه، خواستار ساماندهی مقررات و فرآیندهای ترانزیتی شد و گفت: مقررات ترانزیتی باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن استفاده از ظرفیتهای مرزی و ترانزیتی استان، به واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجانغربی آسیب وارد نکند. انتظار داریم مسئولان برای حل مشکلات موجود و ساماندهی ترانزیت در استان همکاری کنند.