نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، بر ضرورت تبدیل دغدغه‌های فرهنگی به اقدامات عملی و میدانی تأکید کرد و گفت: راهکار اصلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت اتحاد، همبستگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های مسئول است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در نشست شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری، با قدردانی از دغدغه‌مندی مسئولان در حوزه فرهنگ، بر ضرورت پایبندی به تکالیف و وظایف قانونی دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی، اموری فرابخشی و نیازمند همکاری همه‌جانبه است، گفت: اتخاذ رویکرد‌های جزیره‌ای و اقدامات پراکنده، راهگشای چالش‌های موجود نیست و برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید از ظرفیت تمام نهاد‌ها و بخش‌های مختلف جامعه بهره گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از گفتمان‌سازی فرهنگی صورت گرفته است، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که مسئولان با تکیه بر وجدان کاری، ایمان، تعهد و احساس مسئولیت، وظایف خود را به صورت عملیاتی ایفا کنند.

حجت‌الاسلام فاطمی، تقویت سرمایه اجتماعی را در گرو هم‌افزایی دانست و افزود: در شرایطی که جامعه با پیچیدگی‌ها و آسیب‌های متنوع فرهنگی مواجه است، حفظ انسجام و همدلی می‌تواند بستری مستحکم برای عبور از مشکلات و تقویت بنیان‌های فکری جامعه باشد.

وی با اشاره به وجود هجمه‌های فرهنگی برای تغییر هویت جامعه، خاطرنشان کرد: با وجود تمامی تهدیدها، ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی و امید به آینده همچنان در استان پابرجاست که باید با برنامه‌ریزی دقیق از این فرصت‌ها برای تقویت بنیان‌های فرهنگی استفاده کرد.

امام جمعه شهرکرد، با تأکید بر لزوم پرهیز از موازی‌کاری در دستگاه‌های فرهنگی، افزود: موفقیت مصوبات شورای فرهنگ عمومی منوط به هماهنگی، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری مشترک تمامی نهادهاست؛ چرا که فرهنگ متعلق به مجموعه‌ای خاص نیست و حل چالش‌های این حوزه، نیازمند مشارکت عمومی و همکاری فرادستگاهی است.