به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «در باغ شهادت»، روایتگر زندگی شهید عباس پناهی یکی از شهدای استان قزوین در جنگ تحمیلی دوم از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

کنکاش در زندگی جوانانی که در راه دفاع از وطن و خدمت به میهن، به فیض شهادت رسیده‌اند همواره در دو بعد جلوه گری می‌کند، یکی شنیدن حکایت شیرین زندگی شرافتمندانه و سلوک انسانی آنها و دیگری غم دیدن دلتنگی بازماندگان، به ویژه پدر و مادر شهید.

مستند «در باغ شهادت»، امروز ساعت ۲۱ از شبکه قرآن پخش می‌شود.

همزمان با فرارسیدن چهلمین سالگرد درگذشت استاد «اکبر عبدی»، بازیگر نام‌آشنا و طناز سینمای ایران، شبکه دو فیلم سینمایی «سفر جادویی» را در جدول پخش خود قرار داده است.

در این اثر سینمایی که در سال ۱۳۶۹ به تهیه کنندگی «علی محمد سعد الدین» و کارگردانی زنده‌یاد «ابوالحسن داوودی» تولید شده است، «آزیتا حاجیان»، «حسین محب‌اهری»، «فرهنگ مهرپرور» و «سعید شیخ‌زاده» به نقش آفرینی پرداخته اند..

«سفر جادویی» جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

فیلم سینمایی جدید «نفت سارا» محصول ۲۰۲۵ آمریکا، جمعه ۱۳ شهریور برای اولین بار از شبکه چهار پخش می شود.

این فیلم به کارگردانی سیروس نورسته، بر اساس یک داستان واقعی درباره سارا رکتور است که با الهام از کتاب «در جستجوی سارا رکتور: ثروتمندترین دختر سیاه‌پوست در آمریکا» نوشته تونیا بولدن در سال ۲۰۱۴ ساخته شده است. سارا دختری یازده ساله آفریقایی-آمریکایی متولد اوایل دهه ۱۹۰۰ در قلمرو سرخپوستان اوکلاهما است که معتقد است در زیرزمین بایری که در اختیار او قرار داده‌اند، نفت وجود دارد.

در این فیلم زکری لوی، نایا دسیرجانسون، سونیکا مارتین گرین و گرت دیلاهانت ایفای نقش می‌کنند.

«نفت سارا» جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.

فیلم‌های سینمایی «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا»، «بازرس سان و عنکبوت سیاه»، و «آزاد» روز‌های، امروز و جمعه ۱۳ شهریور، ساعت ۹ و ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «دانه‌های فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی «کریستیان تیده»، امروز ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود. «تارون زینگ» دانشمندی است که برای پاکسازی آب‌ها از آلودگی تلاش می‌کند. او ربوده می‌شود و بچه‌ها به مردی به نام «فلکمان» مشکوک می‌شوند که زباله‌ها را در دریا می‌ریخت. آنها به دنبال مدرکی برای پیدا کردن زینگ می‌گردند... «لیاندر بورات»، «امیلیا فلینت»، «آنا بتچر» و «کسپر فیشر» در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «بازرس سان و عنکبوت سیاه» به کارگردانی «خولیو سوتو گورپید»، جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود. «سان» کارآگاهی عنکبوتی و حرفه‌ای است که همه او را می‌شناسند. در سفری با هواپیما، «جینی» عنکبوت کوچکی که والدینش را از دست داده، باعث می‌شود سان از پرواز جا بماند. در هواپیما مردی به نام «باگزی» کشته می‌شود و سان باید قاتل را پیدا کند. او در این میان متوجه می‌شود که «ملخ قرمز»، قاتل خطرناکی که قبلاً دستگیر کرده بود، آزاد شده است...

فیلم سینمایی جدید «آزاد» به کارگردانی «ابهیشک کاپور»، جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود. هم‌زمان با سلطه بریتانیا در سال ۱۹۲۰، «گوویند» عاشق اسب‌هاست، اما به دلیل طبقه اجتماعی‌اش اجازه سوار شدن ندارد. پس از نجات جان یک اسب، به جرم سوار شدن بر اسب ارباب، شلاق می‌خورد و تحقیر می‌شود. او با «ویکرام سینگ»، رهبر مبارزان آزادی‌خواه، آشنا می‌شود و شیفته اسب افسانه‌ای او به نام «آزاد» می‌گردد. ویکرام تصمیم می‌گیرد به کاروان انتقال کارگران اجباری حمله کند، اما با خیانت یکی از افرادش مواجه می‌شود... «اجی دیوگن»، «دایانا پنتی»، «امان دوگان»، «راشا ثدانی» و «محیت مالک» در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

همزمان با حمله جنایتکارانه ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از کشورمان و هدف قرار گرفتن یک مراسم عروسی در سیریک، فیلم سینمایی «جایی برای زندگی» با محوریت مقاومت و سرنوشت خانواده‌ای در روز‌های جنگ تحمیلی، امروز از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم به کارگردانی و نویسندگی محمد بزرگ‌نیا و تهیه‌کنندگی حسن بشکوفه، ساعت ۱۳ پخش می‌شود.

این فیلم داستان خانواده بزرگ عیدی محمد است که با شروع جنگ تحمیلی از هم می‌پاشد و املاک آنها به اشغال نیرو‌های دشمن در می‌آید. نبرد نهایی و تلاش برای آزادسازی منطقه برای هر کدام از افراد خانواده سرنوشت جدیدی را رقم می‌زند و…

عزت‌الله انتظامی، هدیه تهرانی، آتیلا پسیانی، هانیه توسلی، فردوس کاویانی، مهدی میامی، عمار تفتی، قاسم زارع در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.