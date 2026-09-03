سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از واژگونی و آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی پراید با دوسرنشین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روح‌الله فدائی گفت: ساعت ۴ بامداد امروز، وقوع حریق یک دستگاه خودروی پراید به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی کاشان اعلام شد و بلافاصله تیم اطفای حریق ایستگاه شماره ۵ به محل حادثه در خیابان امیرکبیر، محدوده بلوار چهاربانده، اعزام شد.

بر اساس بررسی‌های اولیه، خودرو هنگام حرکت با جدول وسط بلوار برخورد کرده و پس از واژگونی، به دنبال نشت سوخت دچار آتش‌سوزی شده است.