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نماینده آیتالله سیستانی با بیان اینکه تراکتورسازی نماد توان مهندسان ایرانی در عبور از تحریمهاست گفت:ایران توان ایستادگی در برابر تحریمها و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجتالاسلاموالمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران در جریان بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، ضمن تقدیر و تشکر از مدیران و کارکنان این گروه صنعتی اظهار کرد: پیشرفتهای چشمگیری در کشور و به تبع آن در تراکتورسازی ایجاد شده که تا از نزدیک آنها را نبینیم، نمیتوان قدر و اهمیتشان را به درستی درک کرد چرا که مهندسان ایرانی ثابت کردند ما میتوانیم و تحریمها را به فرصت پیشرفت تبدیل کردند.
وی افزود: امروز از نزدیک دیدیم که مهندسان ایرانی در تراکتورسازی، به توفیقات بزرگی دست یافتهاند و توانستهاند در برابر غرب و دیگر قدرتهای صاحبنفوذ در عرصه جهانی، گامهای مهمی بردارند و کارهای بزرگی انجام دهند.
وی با اشاره به تحریمها و تلاش دشمن برای محرومکردن ایران از فناوری و ابزارهای پیشرفته گفت: سالها دشمن تلاش کرد ما را از تکنیک و ابزارهای پیشرفته دورنگه دارد، اما به همت جوانان فعال و خدمتگزار کشور، امروز شاهد دستاوردهایی در مجموعههای مثل تراکتورسازی هستیم که نشان میدهد این محدودیتها نتوانسته مانع حرکت ایران شود.
نماینده آیت الله سیستانی در ایران تصریح کرد: تحریمها نه تنها در جامعه اثر نداشته، بلکه توانستهایم دستاوردها و توانمندیهای خود را به دنیا صادر کنیم و در برابر غربیها اظهار قدرت کنیم و به کسانی که میگویند «ما نمیتوانیم» نیز باید گفت: ما میتوانیم و قدرتش را داریم.
وی با اظهار خرسندی از حضور در تراکتورسازی ایران گفت: تا پیش از حضور در اینجا و مشاهده این توانمندیها، شناختی که امروز به دست آوردم را نداشتم و اکنون هم خوشحال هستم و هم از مدیر عامل، مهندسان و همه کسانی که در این مجموعه خدمت میکنند، تقدیر و تشکر میکنم.
وی گفت: مردم ایران باید از این خدمات تراکتورسازی خوشحال باشند و قدر آنها را بدانند؛ چراکه فرزندان این مرزوبوم، با وجود تلاش دشمن برای جلوگیری از پیشرفت کشور، توانستهاند گامهای بزرگی بردارند و دستاوردهایی ایجاد کنند که الگویی برای آینده میباشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد سایر افراد جامعه نیز با حضور و مشاهده این دستاوردها از نزدیک، به توانمندی فرزندان ایران پی ببرند و بدانند که جوانان این کشور توانستهاند خدمات بزرگی برای ایران رقم بزنند.