مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در آئین افتتاح این دوره از مسابقات گفت:مرحله استانی چهل و نهمین دوره این مسابقات تحت عنوان گرامیداشت رهبر شهید امت وشهدای جنگ رمضان باحضور ۱۲۱ قاری برگزار می‌شود.

آغاز مسابقات استانی قرآن کریم اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی

آغاز مسابقات استانی قرآن کریم اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام ناصر جوانبخت افزود: درطول دو روز برگزاری این مسابقات برادران و خواهران در دو گروه بالا و زیر۱۸ سال شرکت دارند.

وی افزود:شرکت کنندگان در رشته‌های قرائت، تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ و۲۰ جزء و حفظ کل قرآن، دعا خوانی و اذان باهم رقابت می‌کنند.

محمدحسین سعیدیان رئیس هیئت داوران و ناظر فنی این دوره از مسابقات هم گفت: برگزاری این رویداد فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی و ایجاد زمینه برای انس هرچه بیشتر جامعه با کلام وحی است.

برگزیدگان این دوره از مسابقات جواز حضور درمسابقات کشوری را که آذر ماه درسیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد کسب می‌کنند.