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مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در آئین افتتاح این دوره از مسابقات گفت:مرحله استانی چهل و نهمین دوره این مسابقات تحت عنوان گرامیداشت رهبر شهید امت وشهدای جنگ رمضان باحضور ۱۲۱ قاری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام ناصر جوانبخت افزود: درطول دو روز برگزاری این مسابقات برادران و خواهران در دو گروه بالا و زیر۱۸ سال شرکت دارند.
وی افزود:شرکت کنندگان در رشتههای قرائت، تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ و۲۰ جزء و حفظ کل قرآن، دعا خوانی و اذان باهم رقابت میکنند.
محمدحسین سعیدیان رئیس هیئت داوران و ناظر فنی این دوره از مسابقات هم گفت: برگزاری این رویداد فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی و ایجاد زمینه برای انس هرچه بیشتر جامعه با کلام وحی است.
برگزیدگان این دوره از مسابقات جواز حضور درمسابقات کشوری را که آذر ماه درسیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد کسب میکنند.