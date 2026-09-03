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بیش از دو میلیون تن کالا در پنج ماهه نخست سال جاری توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای در سیستان و بلوچستان جابه جا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان گفت: در پنج ماه نخست سال جاری، دو میلیون و ۹۰۳ هزار و ۱۷ تن کالا در قالب ۱۹۵ هزار و ۳۳۳ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای استان جابهجا شده است.
شهرام مبارکی افزود: از مجموع کالاهای جابهجا شده، یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۸۴۲ تن در سفرهای بروناستانی و یک میلیون و ۲۸۹ هزار و ۱۷۵ تن در سفرهای دروناستانی جابهجا شدهاند.
وی ادامه داد: رشد ۲۶ درصدی تناژ کالا و افزایش ۲۴ درصدی تعداد سفرهای باری در پنج ماه نخست سال، نشاندهنده استمرار فعالیت و تلاش مجموعه حمل و نقل جادهای استان برای تأمین و جابهجایی کالا در مسیرهای درون و بروناستانی است.
مبارکی با اشاره به نقش مهم رانندگان در استمرار چرخه حمل و نقل کالا، بیان کرد: رانندگان کامیون در یک سال گذشته علیرغم جنگ تحمیلی به صورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی استان پای کار بودهاند و با تلاش و مسئولیتپذیری، در جابهجایی کالا و تأمین نیازهای کشور نقش مؤثری ایفا کردهاند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۸ شرکت حمل و نقل کالا و بیش از ۱۲ هزار راننده و ناوگان باری در حوزه تحت پوشش این اداره کل فعالیت دارند.