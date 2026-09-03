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رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در پیامی به مناسبت «روز ملی صنعت چاپ»، از همت والا و خدمات ماندگار همکاران ارجمند، مدیران محترم، کارشناسان متعهد و کارکنان خدوم و پرتلاش شرکتهای افست و چاپ و نشر کتابهای درسی ایران قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام دکتر علی لطیفی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در پیامی به مناسبت «روز ملی صنعت چاپ»، از همت والا و خدمات ماندگار همکاران ارجمند، مدیران محترم، کارشناسان متعهد و کارکنان خدوم و پرتلاش شرکتهای افست و چاپ و نشر کتابهای درسی ایران قدردانی کرد.
پیام فوق به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
همکاران ارجمند، مدیران محترم، کارشناسان متعهد و کارکنان خدوم و پرتلاش شرکتهای افست و چاپ و نشر کتابهای درسی ایران
باسلام و تحیات؛
«روز ملی صنعت چاپ»، فرصتی مغتنم و ارزشمند برای پاسداشت همت والای تلاشگرانی است که نقش مهمی در انتقال دانش، فرهنگ و تعالی اندیشه نسل آیندهساز این مرزوبوم ایفا میکنند.
بیتردید، صنعت چاپ در نظام آموزشی کشور، تنها یک فرایند فنی و تولیدی نیست؛ بلکه شریان حیاتی انتقال آگاهی و بستر اصلی شکلگیری جریان مقدس تعلیم و تربیت است. در این میان، زحمات صادقانه، ایثارگرانه و شبانهروزی یکایک شما عزیزان در شرکتهای «افست» و «چاپ و نشر کتابهای درسی ایران» در آمادهسازی و چاپ میلیونها جلد کتاب درسی، جهادی ستودنی است.
تعهد و همت بلند شما در غلبه بر چالشها و تلاش بیوقفه برای رساندن بهموقع، باکیفیت و ایمن کتابهای درسی به دست دانشآموزان عزیز سراسر کشور در دورافتادهترین مناطق تا پرجمعیتترین شهرها حتی در روزهای سخت جنگهای تحمیلی دوم و سوم، ستون استوار آغاز سال تحصیلی و تضمینکننده آرامش خاطر معلمان، دانشآموزان و خانوادههای گرامی است. این مجاهدت خستگیناپذیر، سهمی بیبدیل در اعتلای نظام تعلیم و تربیت اسلامی و تحقق آرمانهای فرهنگی ایران اسلامی دارد.
اینجانب فرارسیدن روز ملی صنعت چاپ را به یکایک شما جهادگران سنگر چاپ و نشر کتب درسی تبریک و تهنیت عرض مینمایم. ضمن قدردانی صمیمانه از همت والا و خدمات ماندگارتان، از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سرافرازی و توفیقات روزافزون شما را در مسیر خدمت به آیندهسازان ایران عزیز مسئلت دارم.
علی لطیفی
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی