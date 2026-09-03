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سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری ۳ سارق زورگیر در تهرانسر شرقی که خود را مامور پلیس جا میزدند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ عبدالوهاب علایی گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و اطلاعات منابع خبری درباره فعالیت چند سارق در پارک نگین محله تهرانسر شرقی که با در دست داشتن تجهیزات مختلف اقدام به تهدید و اخاذی از شهروندان میکردند، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۵۰ تهرانسر قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد این افراد با معرفی خود به عنوان مأمور نیروی انتظامی، شهروندان بهویژه اتباع خارجی را متوقف کرده و با تهدید و فریب، اموال آنها را سرقت میکردند و در برخی موارد نیز قربانیان را مجبور میکردند مبالغی را به شماره کارت اعلامی سارقان انتقال دهند.
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران گشت کلانتری با حضور سریع در محل، هر ۳ متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
وی گفت: در بازرسی اولیه از متهمان، یک قبضه دستبند نظامی، یک دستگاه شوکر و چند دستگاه گوشی تلفن همراه کشف و ضبط شد.
علایی ادامه داد: در ادامه تحقیقات مشخص شد یکی از متهمان دارای ۲ فقره سابقه سرقت است و بررسیها برای شناسایی سایر جرائم احتمالی متهمان ادامه دارد.
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: متهمان برای ادامه تحقیقات و شناسایی سایر جرائم احتمالی در اختیار پلیس قرار گرفتهاند و شهروندان باید توجه داشته باشند افراد سودجو ممکن است با جعل عنوان مأمور پلیس اقدام به اخاذی و سرقت کنند؛ بنابراین در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.