پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه آزاد استان تهران در همایش ملی هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء که در حاشیه نمایشگاه اینوتکس در شعپردیس برگزار شد؛ گفت: اینوتکس، فرصتی برای پیوند واقعی صنعت و دانشگاه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا فیروزفر همچنین عنوان کرد: در این رویداد، شرکتهای فناور و شرکتهای دانشبنیان، دستاوردهای خود را ارائه میکنند.
وی افزود: این گردهمایی فرصتی برای معرفی دستاوردهای فناوران و شکلگیری ارتباط واقعی میان صنعت و دانشگاه دانست.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ادامه داد: از سوی دیگر، صنایع نیز برای شناسایی محصولات و رفع نیازهای خود به این رویداد مراجعه میکنند و زمینه تعامل میان صنعت و دانشگاه شکل میگیرد.
فیروزفر گفت: در همایش ملی هوش مصنوعی اینوتکس، ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها ۹۰ مقاله برگزیده و در پنلهای مختلف ارائه میشود.
وی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی افزود: باید از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای داشتن زندگی بهتر استفاده کنیم، نه اینکه آن را جایگزین هوش و زندگی انسان کنیم.