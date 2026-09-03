

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته انضباطی فدارسیون والیبال دادخواست‌های زیر را بررسی و رای خود را اعلام کرد:

حسین سعید تهرانی، جواد پرویز، مرتضی طاهری، رضا صفائی، سیدآرش تقوی، پویا عزیزی، امیرحسین تقوی، امیرمحمد رمضانی، علی حاج سعیدی، فرشاد سعیدی، هانی فرخی فرد، محمد معظمی گودرزی، رضا سقانشلی، محمد غفاریان، حمزه نیک بین، عرفان نوروزی و محمد هشت وار از باشگاه سایپا تهران

رای کمیته انضباطی؛ باشگاه سایپا تهران

با عنایت به تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین دعوا و نظر به اینکه باشگاه سایپا مستند دال بر ادعای خواهان‌ها ارائه ننموده بلکه به دلیل مشکلات پیش آمده برای باشگاه سایپا به دنبال صلح، سازش و حل و فصل خارج از طریقه کمیته انضباطی بوده و پیشنهاد اخذ مبلغ به میزان کمتر از مطالبه مبلغ قراردادی بازیکنان بوده لیکن صورت جلسه‌ای دال بر صلح و سازش بین طرفین برای این مرجع ارسال نگردیده، بنابراین مستندی هم نسبت به رد ادعای خوانده در پرونده موجود نبوده با عنایت به دادخواست افراد مشروحه ذیل، حکم بر ذی حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد.

درخصوص دادخواست حسین سعید تهرانی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۶۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست جواد پرویز دائر بر مطالبه وجه به میزان ۵۰۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست مرتضی طاهری دائر بر مطالبه وجه به میزان ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

درخصوص دادخواست رضا صفائی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۹۰۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست سیدآرش تقوی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۸۶۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان

درخصوص دادخواست پویا عزیزی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۴۶۷ میلیون، ۴۶۲ هزار و ۴۰۰ تومان

درخصوص دادخواست امیرحسین تقوی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۸۰۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست امیرمحمد رمضانی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۲۴۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست علی حاج سعیدی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۱۱۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست فرشاد سعیدی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۴۴۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست هانی فرخی فرد دائر بر مطالبه وجه به میزان ۲۷۵ میلیون تومان

درخصوص دادخواست محمدمعظمی گودرزی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۱۶۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست رضا سقانشلی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۲۸۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست محمد غفاریان دائر بر مطالبه وجه به میزان ۳۲۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست حمزه نیک بین دائر بر مطالبه وجه به میزان ۲۸۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست رضا سقانشلی دائر بر مطالبه وجه به میزان ۲۸۰ میلیون تومان

درخصوص دادخواست محمد هشت وار دائر بر مطالبه وجه به میزان ۲۵۰ میلیون تومان

رأی صادره ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در کمیته استیناف است.