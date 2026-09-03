فرمانده انتظامی مراغه از کشف تعداد ۲۱ هزار و ۳۸۰ عدد قرص غیرمجاز خارجی به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

کشف تعداد ۲۱ هزار و ۳۸۰ عدد قرص غیرمجاز خارجی در مراغه

کشف تعداد ۲۱ هزار و ۳۸۰ عدد قرص غیرمجاز خارجی در مراغه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی گفت:در پی کسب خبری در خصوص فروش قرص ها‌ی غیرمجاز توسط فردی سودجو در سطح شهرستان مراغه بررسی موضوع در دستور کار ماموران یگان امداد قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پس از بررسی و تحقیقات میدانی متهم را شناسایی و با اطمینان از صحت خبر با هماهنگی مقام قضایی به آدرس مربوطه عزیمت که در بازرسی از مخفیگاه وی ۲۱ هزار و ۳۸۰ عدد انواع قرص‌های غیرمجاز را کشف کردند.

سرهنگ فارسی افزود: برابر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش اقلام مکشوفه ۵ میلیارد ریال برآورد شد و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.