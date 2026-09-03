به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدهادی امین ناجی در نشست با رؤسای دانشگاه پیام‌نور استان‌ها، با اشاره به اهمیت اجرای ابلاغیه معاونت آموزشی دانشگاه گفت: از پایان شهریور، گزارش عملکرد استان‌ها درخصوص حضور و فعالیت مدیران و اعضای هیئت علمی با جدیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و لازم است همه ارکان دانشگاه نسبت به اجرای دقیق این ابلاغیه اهتمام داشته باشند.

وی افزود: گزارش‌های مربوط به عملکرد دانشگاه تنها در داخل مجموعه بررسی نمی‌شود و از مسیرهای مختلف نیز منعکس خواهد شد؛ بنابراین نباید اجازه دهیم در کنار مجموعه اقدامات و تلاش‌های گسترده دانشگاه، ضعف در اجرای یک ابلاغیه موجب ایجاد حاشیه یا خدشه به اعتبار دانشگاه شود.

رئیس دانشگاه پیام‌نور با اشاره به تجربه موفق همکاری با دانشگاه‌های وزارت علوم در برگزاری آزمون‌های نیمسال گذشته گفت: برگزاری آزمایشی آزمون‌های میان‌ترم و پایان‌ترم با همکاری دانشگاه شاهرود و دانشگاه علم و صنعت، نتایج مطلوبی به همراه داشت و زمینه را برای توسعه این همکاری‌ها فراهم کرد.

امین ناجی ادامه داد: در نیمسال تابستان نیز با توجه به درخواست معاونت آموزشی وزارت علوم، دانشگاه پیام‌نور ظرفیت خود را برای برگزاری آزمون‌های سایر دانشگاه‌ها به کار گرفت و با تغییر زمان برگزاری آزمون‌ها، امکان تجمیع و مدیریت بهینه این فرآیند فراهم شد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور همچنین با اشاره به فرآیند ثبت‌نام دانشجویان دکتری و تحصیلات تکمیلی گفت: مراکز مجری دوره‌های دکتری و تحصیلات تکمیلی باید فرآیند جذب و ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان را با جدیت و نظارت مستمر دنبال کنند.

امین ناجی همچنین با اشاره به نشست اخیر با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افزایش سهم دانشگاه پیام‌نور در حوزه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی از جمله مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود و دانشگاه باید از ظرفیت‌های موجود برای تقویت جایگاه خود در این حوزه بهره بگیرد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور تقویت فرآیند جذب دانشجویان مقطع کارشناسی را از اولویت‌های دانشگاه عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، جذب دانشجو نیازمند یک نگاه حرفه‌ای و متفاوت به بازاریابی آموزش عالی است.

وی بر ضرورت هم‌افزایی میان حوزه‌های روابط عمومی، آموزش و بخش‌های تخصصی جذب دانشجو تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیت‌های حرفه‌ای و تخصصی برای معرفی توانمندی‌های دانشگاه، افزایش مخاطبان و تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های جدید آموزشی استفاده کنیم.

امین ناجی همچنین بر ضرورت تقویت تعامل رؤسای دانشگاه پیام‌نور استان‌ها با استانداران و فرمانداران تأکید کرد و گفت: با توجه به اختیارات و تفویض مسئولیت‌های گسترده‌تر به استانداران، تعامل دانشگاه با مدیریت عالی استان‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای بهره‌گیری از ساختمان‌ها و فضاهای آموزشی افزود: رؤسای استان‌ها و مراکز دانشگاه باید با استانداران، فرمانداران و نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی ارتباط مؤثر و مستمر داشته باشند و ظرفیت‌ها، مسائل و نیازهای دانشگاه را به‌صورت دقیق و شفاف با آنان در میان بگذارند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور تصریح کرد: نمایندگان عالی دولت و نمایندگان معززمردم در مجلس شورای اسلامی، زمانی می‌توانند از دانشگاه حمایت مؤثر داشته باشند که اطلاعات دقیق و کارشناسی در اختیار آنان قرار گیرد. بنابراین تعامل سازنده، ارائه اطلاعات شفاف و ایجاد درک مشترک از ظرفیت‌ها و مسائل دانشگاه، یک ضرورت مدیریتی است.

رئیس دانشگاه پیام نور اذعان کرد: تلاش مجموعه مدیریتی دانشگاه بر این است که با تأمین و توزیع منابع، توازن پرداخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شود و حقوق و مطالبات همکاران با حساسیت و اولویت لازم پیگیری شود.

امین ناجی تأکید کرد: مجموعه دانشگاه پیام‌نور باید با همدلی، انضباط مدیریتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آموزشی، علمی و اجرایی، مسیر ارتقای کیفیت خدمات، جذب دانشجو، توسعه همکاری‌های بین‌دانشگاهی و تقویت منابع درآمدی دانشگاه را با جدیت دنبال کند.