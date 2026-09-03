رئیس سازمان شیلات ایران از افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ۶۹ هزار میلیارد تومان و صادرات بیش از ۴۲ هزار تن میگو در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ حمزه رستم‌پور در نشست خبری در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی مازندران گفت: سال گذشته یک میلیون و ۵۶۶ هزار تن آبزیان در کشور تولید شد که این میزان از برنامه تعیین‌شده فراتر رفت.

او افزود: با وجود چالش‌های ناشی از بیماری و تغییرات اقلیمی، تولید میگو به ۶۲ هزار تن رسید که بیش از ۴۲ هزار تن آن صادر شد و برای کشور ارزآوری داشت.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه اظهار کرد: میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رستم‌پور گفت: با تکمیل ۱۶۷ طرح راکد، علاوه بر افزایش تولید، زمینه رشد اشتغال در بخش شیلات نیز فراهم شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه تولید ماهیان خاویاری افزود: با مدیریت هوشمند مزارع، تولید خاویار پرورشی به سطح مطلوبی رسیده است.

وی همچنین از رهاسازی بیش از ۵۳۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی در سال ۱۴۰۴ و امسال خبر داد و گفت: این اقدام به بازسازی ذخایر و توسعه پایدار صنعت آبزی‌پروری کمک می‌کند.

رئیس سازمان شیلات ایران توسعه بنادر صیادی را فراتر از یک فعالیت اقتصادی دانست و تأکید کرد: این بنادر نقش مهمی در حفظ امنیت مرز‌های آبی، تثبیت جمعیت ساحلی و صیر از هویت ملی دارند.

رستم‌پور ادامه داد: در سال ۱۴۰۵، مزارع آبزی‌پروری و روند توسعه صادرات محصولات شیلاتی با ارزش افزوده بالا هوشمندسازی می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول بهره‌وری مزارع میگو گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله فناوری نانو و هوشمندسازی، در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان شیلات ایران افزود: با تمرکز بر فرآوری محصولات و توسعه «روستا‌بازارها»، تلاش می‌کنیم فرهنگ مصرف آبزیان را تغییر دهیم و سرانه مصرف این محصولات را در نسل جدید افزایش دهیم.