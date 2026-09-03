به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز صدا و سیما چهارمحال و بختیاری ، جانشین فرمانده سپاه قمر بنی هاشم با اشاره به روند آماده‌سازی دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری گفت: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی کمیته‌های مختلف ، نشان‌دهنده آمادگی کامل برای برگزاری این رویداد است و از این پس شمارش معکوس برگزاری کنگره آغاز شده است.

سرهنگ جمشیدی افزود: دومین کنگره ملی شهدای استان که در نیمه نخست شهریورماه برگزار خواهد شد، به عنوان بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی استان، بتواند آثار و برکات ماندگاری در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ارزش‌های انقلاب اسلامی برای سال‌های آینده به همراه داشته باشد.