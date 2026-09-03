بهرهبرداری ۳۰ همت طرح سرمایهگذاری در بخش اقتصادی فارس طی نیمه نخست سال جاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحولات ماههای اخیر گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی و جنگ تحمیلی، فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در فارس متوقف نشد و واحدهای تولیدی، بازار و زنجیره تأمین کالا به فعالیت خود ادامه دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود گودرزی افزود: در نیمه نخست امسال و همزمان با هفته دولت، حدود ۱۲۰ همت پروژه در حوزههای عمرانی و اقتصادی استان فارس به بهرهبرداری رسید که بخش قابل توجهی از این طرحها با آورده مردم و سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه در بخش اقتصادی نزدیک به ۳۰ همت طرح سرمایهگذاری به بهرهبرداری رسیده است، گفت: این طرحها عمدتاً توسط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اجرا شده و با بهرهبرداری از آنها، حدود سه هزار و ۱۲۰ فرصت شغلی ایجاد میشود.
گودرزی گفت : یکی از طرح های شاخص استان با سرمایهگذاری حدود ۱۶ همت به بهرهبرداری رسیده که ارزش سرمایهگذاری انجامشده با توجه به قیمتهای روز، حتی بیش از این رقم است.
وی با تأکید بر نقش سرمایهگذاران در عبور از شرایط دشوار اقتصادی گفت: دستگاههای اجرایی در حوزههایی از جمله مالیات، گمرک و تسهیلات بانکی تلاش کردهاند موانع پیش روی سرمایهگذاران را کاهش دهند و سیاست استان نیز بر تسهیل سرمایهگذاری و همراهی با فعالان اقتصادی استوار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری استان برای ارائه در نمایشگاه اکسپو خبر داد و گفت: حدود ۲۳۰ فرصت سرمایهگذاری و نزدیک به ۷۰ مجوز فرصت سرمایهگذاری برای معرفی به سرمایهگذاران آماده شده است.